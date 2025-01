Maltempo in Calabria, vento e pioggia nel Cosentino: alberi caduti a Paola e Belvedere. Danni a Tortora e Praia. Domani scuole chiuse: ecco dove

Raffiche di vento violente e piogge insistenti. Le condizioni meteorologiche hanno subito un brusco peggioramento nella mattinata di oggi sul litorale tirrenico del cosentino.

A Paola la via che conduce da Sant’Agata al centro del paese è stata interrotta per la caduta di un grosso albero. Danni ad antenne e infissi che sono volati via da abitazioni private. I commercianti del mercato ambulante che stavano installando le loro postazioni dopo circa un’ora sono andati via.

A Fuscaldo il sindaco Giacomo Middea invita alla prudenza e fa sapere di essere in costante contatto con la sala operativa della Protezione Civile per monitorare la situazione.

Anche a Belvedere Marittimo, sulla SS18, un grosso albero è caduto occupando la carreggiata. Pericolo per gli automobilisti, prontamente portato all’attenzione dei Carabinieri della locale stazione presenti sul posto. Danni anche a Tortora e Praia (dove è ceduta una recinzione di una casa sul lungomare) dovuti anche qui in particolare dal vento.