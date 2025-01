Gelo in Calabria, vento e pioggia nel Cosentino: alberi caduti a Paola e Belvedere. Danni a Tortora e Praia. Oggi scuole chiuse: ecco dove

Oggi, nonostante un'allerta meteo che in regione è stata declassata a gialla, niente scuola a Paola, Santa Maria, San Lucido, Cetraro, Diamante, Fuscaldo, Scalea, Amantea, Lago e Acri.

Le raffiche di vento violente e le piogge insistenti che ieri hanno sferzato il litorale tirrenico del cosentino, hanno provocato non pochi disagi.

A Paola la via che conduce da Sant’Agata al centro del paese è stata interrotta per la caduta di un grosso albero. Danni ad antenne e infissi che sono volati via da abitazioni private. I commercianti del mercato ambulante che stavano installando le loro postazioni dopo circa un’ora sono andati via.

A Fuscaldo il sindaco Giacomo Middea invita alla prudenza e fa sapere di essere in costante contatto con la sala operativa della Protezione Civile per monitorare la situazione.