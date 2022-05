Peppe Voltarelli e il suo "Planetario". Parte la tournee in giro per l'Italia e per l'Europa

Una tournee in giro per l'Italia e l'Europa. L'eclettico musicista e cantautore calabrese - è originario di Mirto Crosia - Peppe Voltarelli parte per tenere una lunga serie di concerti nel vecchio continente. Lo spettacolo proposto dall'artista e dalla band che l'accompagna, nasce dall'ultimo disco, nel quale sono stati proposti testi di giganti internazionali della canzone, da Jacques Brel a Bob Dylan, da Leo Ferré a Vysotskij, e degli emozionanti duetti con altri giganti del dire in musica come Joan Manuel Serrat, Adriana Varela, Silvio Rodríguez e Amancio Prada. Il disco di grande fascino, s'intitola Planetario è edito da “Squilibri” e condensa anche le esperienze maturate dal cantante, nel corso del continuo peregrinare da un continente all’altro. Il tour farà tappa a Barcellona, Parigi, in Svizzera, nella Repubblica Ceca dove il cantautore calabrese gode di un seguito particolare per cui vi si fermerà diversi giorni, con concerti nelle principali città del paese. Altro dato che risalta nello scorrere le date del tour è la contrazione degli spazi che caratterizza l’agire di un artista in una dimensione “glocale” per cui gli appuntamenti in grandi città, italiane e straniere, da Bologna a Madrid, da Torino a Roma, si alternano a tappe nella provincia italiana, non solo meridionale, da Taurianova (RC) a Monteriggioni (SI).

Queste le date dei concerti che prenderanno il via il 7 maggio dalla Sala Vanni di Firenze, la città dove Voltarelli vive da anni:

08/05 Bologna Ex Centrale X Sante

11/05 Chiasso (Ch) Chiasso Letteraria

14/05 Parigi Espace Jemmapes

25/05 Madrid Off Latina Teatro

28/05 Barcellona Luz De Gas

03/06 Taurianova (Rc) AgriFest

06/06 Massa Lubrense (Na) Festival

9-14/06 Repubblica Ceca Tour

25/06 Ferrazzano (Cb) Teatro Loto

29/06 Wald (Ch) Bleiche Sessions

15/07 Latina Salotti Musicali

16/07 Monteriggioni (Si) Omaggio a Modugno

18/07 Roma Jazz & Image

19/07 Torino Hiroshima

06/08 Terricciola (Pi) Calici di Stelle

