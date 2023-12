Cosenza, concerto di Giorgia in piazza nella notte di San Silvestro

Un “colpaccio”. La giunta comunale si è assicurata la voce di Giorgia per la notte di San Silvestro. La straordinaria cantante romana si esibirà in piazza dei Bruzi garantendo continuità alla tradizione che ha visto per anni, in città, nell’ultima notte dell’anno esibirsi musicisti e interpreti di altissima qualità.

La presenza di Giorgia verrà ufficializzata stamane dal sindaco, Franz Caruso. L’artista gode di una fama internazionale ed ha firmato grandi successi negli ultimi vent’anni. Per il concerto è previsto un enorme afflusso di pubblico proveniente da tutta la provincia.

Il gruppo d’imprenditori locali che ha dato un contributo significativo alle manifestazioni natalizie rivendica il ruolo svolto, plaudendo alla sensibilità mostrata dalla giunta municipale.

