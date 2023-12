Cosenza, ufficializzato il concerto di Giorgia

L’effetto sorpresa c’è stato a metà. Nel senso che il sindaco, Franz Caruso, quando ieri ha svelato il nome dell’artista pronto a riscaldare la notte di Capodanno dei cosentini, s’è levato un lungo applauso in sala, quasi liberatorio e di apprezzamento rispetto alla notizia che sul palco salirà una delle cantanti più apprezzate nel panorama musicale italiano e non solo.

Semplicemente Giorgia, la cui immensità vocale è racchiusa in appena sei lettere, tante quanto basta a proiettare il capoluogo bruzio nella ribalta nazionale. L’inquilino del Municipio ha voluto mantenere il riserbo fino all’ultimo, seppure le indiscrezioni avessero incominciato a circolare già da qualche giorno, mandando in visibilio innanzitutto i fans della poliedrica cantante romana dall’ugola d’oro, ma anche un’intera comunità, che per l’ennesimo anno potrà godere di uno spettacolo ad alto quoziente emotivo, sperimentato per la prima volta nel 2000 con l’esibizione di Franco Battiato e diventato, poi, un appuntamento fisso al quale è difficile mancare.

