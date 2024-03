Pitagora e la musica segreta delle «stelle» nel nuovo singolo del cantautore calabrese Biagio Accardi

Il viaggio dell’artista è semplicemente affascinante, sia per l’artista che lo compie sia per chi ha occasione di assaporare il frutto del suo cammino. Sono sensazioni molto piacevoli che siamo riusciti a cogliere nitidamente in «Le stelle», pezzo del cantautore calabrese Biagio Accardi , in radio e online, secondo singolo, dopo «Il bene», che ha preceduto l’uscita, oggi, del suo ultimo album «Fai che accada» .

In questo lavoro, il cantautore originario di Tortora (Cosenza), esplora la magica connessione tra il suono e le stelle, che dà vita ad armonie semplici e allo stesso tempo vibranti e potenti. Suoni e ritmi che s’incontrano e danzano con tutti gli elementi della natura. Mandola, flauto indiano e voce di Accardi non sono da soli in questa sorta di viaggio metafisico. Con loro Massimiliano Gallo e il suo basso. E ancora, gli echi sciamanici della voce del musicista madrileno Luis Paniagua, uno dei pionieri delle nuove musiche ancestrali, world music e musica spirituale senza parole e con parole di saggezza. Artista a tutto tondo, Paniagua ha in curriculum 26 album registrati come compositore, durante i 52 anni di esperienza sui palchi, nei quali si è servito di strumenti provenienti da tutto il mondo. Pregevole anche il videoclip di «Le stelle», su YouTube.