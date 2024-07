Scarlet Rivera stasera al Sybaris Folk. L’americana pioniera del violino elettrico in un tributo a Bob Dylan

Dopo le superbe esibizioni di Danilo Rea ed Egberto Gismonti, che nei giorni scorsi hanno inaugurato in grande stile la rassegna jazz in programma fino al prossimo 14 agosto al Parco del Cavallo e al Museo archeologico della Sibaritide (attesi nei prossimi giorni artisti del calibro di: Fabrizio Bosso, Gerald Cannon, il trio Moroni/Gomez/La Barbera – che proporrà un omaggio a Bill Evans – e ancora Sebastiano Ragusa, Mafalda Minnozzi & Paul Ricci e Paolo Presti), da ieri è entrato nel vivo anche il nuovo festival ospitato tra le rovine dell’antica Sybaris.

Partito la scorsa settimana con le visite guidate musicali a cura di Sasà Calabrese e Marco Pallonetti, il Sybaris Folk ieri ha visto di scena la Peppa Marriti Band, che ha proposto un accattivante repertorio di musica popolare contemporanea riarrangiata in chiave rock e arricchita con interessanti contaminazioni balcaniche.

Stasera, invece, sarà la volta dell’attesissimo Tributo a Bob Dylan a cura della famosa violinista Scarlet Rivera, musicista americana che è una vera e propria icona della musica d’oltreoceano: più volte nominata ai Grammy Awards, è colei che ha aperto un varco nella storia del rock come pioniera del violino elettrico grazie alla sua lunga collaborazione con Dylan.

Dall’incontro casuale e fortunato con l’artista che poi nel 2016 avrebbe vinto il Nobel per la Letteratura per i testi delle sue canzoni - leggenda narra che il violino di Scarlet sostituì la chitarra di Eric Clapton nell’iconico album Desire dopo che l’auto del menestrello del rock per poco non la investì mentre attraversava la Fifth Avenue - derivò la partecipazione ad alcuni dei dischi fondamentali di Dylan e al Rolling Thunder Revue, leggendario tour dell’inverno 1975 raccontato recentemente da Martin Scorsese nell’omonimo docufilm uscito per Netflix nel 2019.