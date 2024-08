Peperoncino Festival: stasera al Castello di Corigliano è l’ora di Maria João e del suo jazz

C’è grande attesa a Corigliano Rossano per la seconda tappa in città del XXIII Peperoncino Jazz Festival, inserita nella ricchissima programmazione del Co.Ro. Music Fest 2024 e in programma stasera alle 22 al Castello Ducale. Dopo l’esibizione del trio del portentoso batterista americano Paul Wertico, che ha richiamato nel chiostro di Palazzo San Bernardino di Rossano numerosissimi spettatori provenienti da ogni parte della Calabria, l’evento ideato e diretto da Sergio Gimigliano e organizzato dall’attivissima associazione culturale Picanto ormai alle battute finali si appresta, dunque, ad approdare nel cortile dell’imponente maniero che sovrasta il centro storico di Corigliano. Un’altra location storica del festival, nella quale negli anni si sono esibiti grandissimi artisti come Gegè Telesforo, Sagi Rei, Danilo Rea, Walter Ricci, Sarah Jane Morris, Ryan Kilgore, fino a Jesse Davis e Fabrizio Bosso. Oggi è di scena Maria João, da anni considerata la più famosa cantante jazz portoghese.

L’istrionica cantante, artista di indiscusso talento, immenso carisma e grande presenza scenica con alle spalle la pubblicazione di una trentina di dischi e collaborazioni con artisti del calibro di Bobby McFerrin, Gilberto Gil, Joe Zawinul, Manu Katche, Ralph Towner, si esibirà con il pianista João Farinha, dando prova della sua incredibile flessibilità vocale, della sua spiccata capacità di improvvisazione e della sua versatilità musicale derivante dalla capacità di miscelare con grande equilibrio il jazz con il fado e la musica folk, ma anche con la musica d’avanguardia e l’elettronica. Nel corso della serata, ad ingresso libero, fortemente voluta dal sindaco Flavio Stasi e dall’assessore al Turismo Costantino Argentino, come nella migliore tradizione del PJF si potranno degustare i migliori vini calabresi, che saranno serviti dai sommelier professionisti della Fondazione Italiana Sommelier, Delegazione regionale Calabria presieduta da Domenico Pate. Il XXIII PJF tornerà a far risuonare le sue piccanti note anche nel magico scenario del Parco archeologico di Sibari, dove è in corso il «Vinitaly and the City». Nell’ambito dell’importante fiera dedicata al vino e alla gastronomia, infatti, ogni giorno nella fascia oraria dalle 20 alle 22 il PJF spruzzerà nell’aria tanta meravigliosa musica e, con essa, un po’ di magia con l’esibizione di alcuni dei migliori musicisti calabresi: il trio Calabrese/Guagliardi/Molinari (che hanno presentato il progetto cantautorale “Conserve”), il duo composto dalla cantante Alessandra Chiarello e dal chitarrista Roy Panebianco (che si è esibito nel segno delle sonorità soul e rhythm & blues) e il F.A.F. Trio capitanato dal sassofonista Alberto La Neve, che oggi chiuderà la rassegna nel segno dei ritmi brasiliani.