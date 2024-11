La cosentina Maria Andrea Commodaro su Radio 2 con Sogni di Gloria

C’è’ un momento nella vita di un artista che può essere fondamentale. Le vetrine sono tante e varie, ma nella scuola di canto di Rc Voce Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale tutti gli artisti sono abituati ad una regola, quella del lavoro. Perché soltanto con tanto lavoro e studio attiva la vetrina, l’opportunità. Ed eccola la storia di Maria Andrea Commodaro, in arte Andrea, che dopo anni di applicazione, determinazione e studio ha la sua vetrina e si e’ meritata lo spazio su Rai2. E dopo aver fatto il video box proprio su Rai2 da sola lunedì sera , infatti, la ascolteremo in un programma su Radio 2 alle 22.00 chiamato “ Sogni di Gloria”.

E in quel programma Maria Andrea Commodaro sarà accompagna alla chitarra da Aldo Campanaro. Grande soddisfazione della Casario che confessa: “ e’ bello vedere i miei ragazzi che vanno incontro ai sogni. Questo e’ un risultato importante per Maria Andrea ed e’ tutto meritato. Nella nostra scuola c’è’ la grande ambizione di puntare in alto perché i miei ragazzi lavorano sodo e sono seri, ma nello stesso tempo consapevoli che il cammino e’ lungo, ma ogni piccola vetrina va sfruttata e questo programma e’ un buon programma per chi vuole fare strada”.