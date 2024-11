"Tale e quale"... Verdiana! Il trionfo della cantante rossanese su Rai1. "Sono felicissima e grata di quest'esperienza"

Una voce che emoziona, una semplicità che coinvolge, un talento che colpisce. Verdiana Zangaro, classe ’86, è la nuova star canora del piccolo schermo. Milioni di telespettatori l’hanno premiata spingendola alla vittoria della 14ª edizione del programma «Tale e Quale Show», condotto da Carlo Conti su Rai 1 . Un successo tutto calabrese che muove i suoi primi passi, è il caso di dirlo, da Rossano (quando non era ancora un comune unico con la dirimpettaia Corigliano) per poi crescere nel tempo su palcoscenici prestigiosi. Un legame con la sua terra che Verdiana non ha mai reciso, anzi: vive tra Roma e la Calabria e a Rossano ha appena aperto una sua scuola di canto, la «Cluster».

«Sono felicissima e grata di quest’esperienza che mi ha regalato grande energia ed entusiasmo, uno stimolo costante a dare tutta me stessa per cercare di interpretare al meglio non solo i brani, ma anche la personalità e l’attitudine di ogni artista. Ho vissuto una sfida che mi ha permesso di esplorare la mia voce e scoprirne nuovi colori e sfumature – ha raccontato Verdiana −. Ringrazio Carlo Conti e tutto lo staff di questa grandissima famiglia chiamata Tale e Quale Show e gli autori che hanno creduto in me».

Il canto è nelle corde di Verdiana che ha cominciato all’età di 4 anni. Nel 1995 la prima apparizione in tv, nella trasmissione «Bravo Bravissimo», condotta da Mike Bongiorno, che chiude al secondo posto. Nello stesso anno, fu invitata da Gigi Sabani a «Re per una notte – Bambini», conquistando il Premio della Critica con l’interpretazione del brano «Come saprei» di Giorgia. Nel 1996, a soli 11 anni, prese parte al tour di «Bravo bravissimo», esibendosi in diverse piazze italiane. L’anno successivo fu ospite a «Carramba che sorpresa» duettando con Giorgia. Cominciò in quel periodo la produzione dei suoi primi brani inediti, con il discografico Elio Palumbo. Il 18 aprile 2002 uscì il suo primo EP, «Ieri». Nello stesso anno partecipò alla trasmissione «Destinazione Sanremo», condotta da Claudio Cecchetto e Pippo Baudo, guadagnandosi il passaporto per il Festival di Sanremo per l’edizione 2003 e, a soli 16 anni, si fece notare nella sezione Nuove proposte, con la canzone «Chi sei non lo so».