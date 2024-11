Applausi e grandi emozioni nel Palazzo della Provincia per il Concerto d’Autunno aspettando il Natale!

Nel Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza l’Orchestra Giovanile Polimnia emoziona e fa il pieno di applausi in un concerto organizzato dall’Associazione Culturale Polimnia. Il presidente dell’associazione Luigia Pastore fa gli onori di casa e sottolinea che “il concerto- evento è stato organizzato per dare il via al periodo di festività che è ormai alle porte. Abbiamo colto quindi l’occasione anche per iniziare ad entrare nell’atmosfera natalizia. Ringrazio l’impegno di questi ragazzi e delle loro famiglie. E ringrazio il maestro Marco Titotto per il lavoro che sta svolgendo con i ragazzi: i risultati eccellenti sono sotto gli occhi di tutti. Questa orchestra è il nostro orgoglio”. Una grande orchestra composta da artisti giovanissimi che nelle prove sono stati diretti dal maestro Mattia Salemme. Per loro il concerto è arrivato a conclusione di una master class diretta proprio dal maestro Marco Titotto (figura di spicco nel panorama musicale nazionale), che ne è anche il direttore musicale con la produzione che è partita da domenica 24 novembre. Eseguiti alla perfezione da parte dell’Orchestra i brani di Franz Schubert, Jules Massenet, Johann Straus, Leroy Anderson. Non sono mancate le dolci note dedicate al Natale. Brillanti e intense le esibizioni del soprano Silia Valente e del tenore Stefano Tanzillo che hanno omaggiato Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi. L’applauso scrosciante di un Salone degli Specchi ,pieno in ogni ordine di posto, ha fatto il resto. Nell’organizzazione del concerto l’associazione culturale Polimnia è stata affiancata da Ammi, Convegno Maria Cristina di Savoia, Inner Wheel, Rotary Cosenza e Rotary E- Club Calabria. Associazioni che hanno sposato di buon grado il progetto ambizioso dell’associazione Polimnia che continua questo bel viaggio tra sogni ed emozioni.