Premio Mia Martini a Bagnara, tra i finalisti il cantante cosentino Antonio Granato: è reduce dal tour con Renato Zero

L’artista calabrese Antonio Granato, originario di Lorica (nel Cosentinop) e reduce dal successo della tournée con Renato Zero "Autoritratto", che lo ha portato ad esibirsi in 38 tappe in tutta Italia, si prepara a calcare il palco della finale del Premio Mia Martini. L’evento si terrà a Bagnara Calabra dal 4 al 7 dicembre, e vedrà Granato presentare in anteprima il suo nuovo singolo, "Tu Resta", che uscirà ufficialmente il 7 dicembre e con cui concorrerà per il prestigioso riconoscimento.

Un appuntamento ricco di emozioni e grandi ospiti

La finale del Premio Mia Martini sarà un vero e proprio spettacolo, condotto dai noti presentatori Veronica Maya e Savino Zaba. Sul palco, ad arricchire le serate, ci saranno ospiti di spicco del panorama musicale e televisivo italiano:

Fausto Leali, icona della musica italiana; Simona Molinari, raffinata cantautrice jazz; I Gemelli di Guidonia, vincitori di Tale e Quale Show; Lucilla, giovane promessa della scena musicale; Giuseppe Garibaldi, musicista e cantautore. Una giuria di qualità per decretare il vincitore. A valutare le performance dei finalisti sarà una giuria di esperti composta da grandi nomi della musica italiana: