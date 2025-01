Successo per il Capodanno 2025 di Cassano con le performance live di Fred De Palma e dei "Voglio tornare negli anni ’90"

Anche quest’anno il Capodanno della Città di Cassano All’Ionio si conferma come uno dei più riusciti della Regione Calabria e dell’intero Sud Italia. Migliaia, infatti, le persone che hanno invaso Piazza Frasca (ex Piazza Municipio) per la notte infuocata di Capodanno che ha avuto come super ospite Fred De Palma. Il cantante torinese, re dei brani Reggaeton e Hip hop in Italia, che ha cantato i suoi più grandi successi: da “D’estate non vale” a “Notte Cattiva” da “Una volta ancora” fino a “Paloma” fino agli ultimi singoli “Adrenalina”, “Melodia criminal” e “Mmh”.

Ad aprire la serata è stato il gruppo “Voglio Tornare negli Anni ’90” col live show anni 90 più grande d’Italia, uno spettacolo musicale i cui componenti sono tornati dal passato per far ballare e scaldare il pubblico composto da tantissimi ragazzi e tantissime famiglie. Uno show unico, incredibile, emozionante con pezzi di Gigi d’Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona, Modjo: tutte le hit che hanno fatto la storia della musica mixate in un’unica grande notte che ha riunito e fatto divertire i nati di ben tre generazioni diverse.