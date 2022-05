Amministrative Paola, Roberto Perrotta approfitta delle mosse false a destra

Avanza la candidatura di Roberto Perrotta. Il sindaco approfittando della spaccatura a destra, che con il passare del tempo si fa sempre più accentuata, sarebbe pronto a scendere in campo. Accanto a lui dovrebbero esserci pronti a candidarsi tutti i membri dell'attuale esecutivo. Perrotta da bravo nocchiero di una nave che sembrava stesse affondando potrebbe avere dalla sua anche quelle scialuppe di salvataggio rappresentate da consiglieri comunali che in un primo momento sembravano lo avessero abbandonato. E invece oggi “rischia” anche di recuperare tre dei due dissidenti non ancorati al Partito democratico. Un passo indietro potrebbero farlo sia Francesco Sorace che Stefania Mirafiori. Dalla sua il sindaco potrebbe anche avere quelle componenti del centrodestra che non appoggeranno né Emira Ciodaro né un candidato di superamento in caso di una eventuale rinuncia di Lucio Sbano (Fdi). È il caso di Maria Pie Serranò attuale presidente del consiglio e non solo. Parte di Fratelli d'Italia potrebbe quindi anche appoggiare Perrotta slegandosi dal partito.

