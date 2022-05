Tribunale di Rossano, inizia a spirare il vento della riapertura

Dopo l’assoluto silenzio dei rappresentanti parlamentari del territorio sulla approvazione all’unanimità del consiglio regionale della Calabria della proposta di legge per la modifica della legge che ha chiuso il tribunale di Rossano, arriva la notizia della calendarizzazione in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati la Proposta di legge sulla Riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari che ha come primo firmatario l’on. dei 5 Stelle Elisa Scutellà, assieme tra gli altri a Enza Bruno Bossio e Wanda Ferro. Una tempistica senza dubbio singolare e fortunata visto che la proposta, che ricordiamo essere proposta di legge delega al Governo, era stata presentata alla Cancelleria della Camera dei deputati due anni fa, il 22 dicembre 2020; il 17 febbraio 2021 era stata assegnata alla Commissione parlamentare Giustizia e ieri ne è stata ottenuta la calendarizzazione. A darne notizia è la stessa Scutellà, componente della Commissione parlamentare Giustizia, la quale afferma anche che la proposta normativa dovrebbe essere discussa a breve per poi essere incardinata nell’iter parlamentare.

