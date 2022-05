Angelo Giovanni Cofone quarto candidato ad Acri

Alla prossima tornata elettorale per le amministrative del 12 giugno sarà presente anche la coalizione “Alternativa per Acri” con il suo candidato a sindaco, l’avvocato Angelo Giovanni Cofone, alla sua prima campagna elettorale come primo cittadino. Il progetto politico, confermando le indiscrezioni delle ultime ore, è sostenuto dal Movimento 5 Stelle e da Sinistra Italiana che dopo una serie di incontri hanno raggiunto un accordo. La candidatura di Cofone, hanno spiegato dal Comitato elettorale dei 5 Stelle-Sinistra Italiana, «sarà una occasione per Acri, per tutti quei cittadini che credono ancora in una alternativa politica concreta, trasparente, condivisa, del fare insieme, per ridare fiducia a chi l’ha persa e costruire un domani migliore per la nostra comunità».

[caption id="attachment_1498033" align="alignleft" width="290"] Angelo Giovanni Cofone[/caption]

