Castrovillari, radicale intervento di restyling in corso Calabria

Quattrocentomila euro per il restyling di Corso Calabria. Sull’Albo Pretorio del Comune di Castrovillari, infatti, è stata pubblicata la determina numero 145 del 28 aprile che sancisce, attraverso il responsabile del progetto, vale a dire l'ing. Pasquale Risoli, l'esito positivo della “ricognizione dei residui sui mutui contratti da destinare all’opera di riqualificazione urbana di Corso Calabria”.

L'azione tecnico-amministrativa adesso permette di destinare 417.591,24 euro alla rigenerazione dell'arteria di collegamento con il Comune di Morano Calabro e l'Autostrada del Mediterraneo. La somma – va detta – sarà spesa per rivedere complessivamente l'infrastruttura. In tutta l'arteria sono presenti dei maestosi pini che non sarà facile eliminare, e questo non solo per i costi e i problemi già causati ai marciapiedi, alle abitazioni e ai pedoni, ma soprattutto per la bellezza che hanno assunto nel tratto stradale più bello e caratteristico della città. Alla fine ci sarà bisogno di una scelta. Perché i pini sono tanti e rappresentano un punto di forza della città. Due anni fa, infatti, quattro/cinque sono stati tagliati con l'apertura di un lungo dibattito tra amministratori e ambientalisti. Effettivamente non è facile tagliare qualcosa che è cresciuta con tante generazioni di castrovillaresi. «C'è voluto un po' di tempo – ha sottolineato il sindaco Lo Polito – ma ringrazio gli uffici tecnici, perché anche in carenza di organico lavorano sodo su tutti i bandi del PNRR e non solo».

