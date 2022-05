Paola, il partito della Meloni corre come lista civica

Fratelli d’Italia è in confusione. Il momento è alquanto delicato. Stanno saltando come birilli i potenziali candidati a sindaco. Dopo Totonno Logatto che ha declinato l’invito, anche Josè Grupillo sembra ormai sfumato. Lucio Sbano per contro non sarebbe stato gradito. Alternative? Nomi ne circolano ancora due: Costantino Marzullo e Giovanni Politano con quest’ultimo che sembra ormai essersi slegato dal sindaco. Ma non si scarta nemmeno l’ipotesi di alcuni esponenti del partito di dare un appoggio a Emira Ciodaro. Fatto sta che Fdi potrebbe correre senza simbolo per diventare quindi una lista civica. Nel centrodestra sembrano ormai essere tutti liberi di correre con quei candidati che potenzialmente riterranno opportuno. Vedremo se arriveranno ordini dall’alto e da chi saranno poi seguiti. In ogni caso ci sarà chi in Forza Italia e Udc si prenderà una pausa. Il progetto di unità è stato inevitabilmente compromesso. Nessuno dei nomi proposti, sinora, soddisfa quei requisisti richiesti per le proprie storie politiche, alcune delle quali non in linea nemmeno con ideologie e orientamenti. Un grande pasticcio partorito da molti improbabili generali e pochi soldati.

