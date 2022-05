Corigliano Rossano, il partito di Carlo Calenda fa proseliti nell’assemblea

Il gruppo consiliare di opposizione di Corigliano Rossano in Azione potrebbe diventare, assieme a quello di maggioranza “Uniti per Stasi sindaco” il secondo gruppo consiliare per consistenza numerica (4 unità) se prenderanno forma le voci, sempre più insistenti, secondo cui i tre consiglieri di “Corigliano Rossano domani” aderiranno al partito di Azione.

Sembra infatti, che il già gruppo di maggioranza che faceva parte delle forze che aveva votato per il sindaco Flavio Stasi, costituito dai consiglieri Mattia Salimbeni, Rocco Gammetta e Antonio Cassano, abbia manifestato al capogruppo Francesco Madeo ed al segretario provinciale del partito di Calenda, Giovanni Lefosse, l’idea di aderire al loro gruppo. L’ipotetico nuovo gruppo godrebbe dell’appoggio anche dei due ex assessori che facevano parte della giunta Stasi, il già vicesindaco Claudio Malavolta e l’ex assessore Giovanni Palermo che erano stati sfiduciati da Stasi, in occasione del rimpasto di giunta dei mesi scorsi, generando la reazione dei tre consiglieri.

