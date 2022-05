Acri, M5S affianca Sinistra Italiana per sostenere Angelo Cofone

«Il Movimento 5 Stelle ad Acri c’è. E andrà in coalizione con Sinistra Italiana, coalizione guidata dal candidato a sindaco Angelo Cofone». Così Alessandro Melicchio, deputato M5S, ha aperto la conferenza stampa di presentazione della coalizione “Alternativa per Acri”, che si pone quale novità sulla scena politica acrese.

«Acri è un importante centro con delle risorse uniche che meritano di essere rilanciate - ha esordito la deputata Anna Laura Orrico - un’opportunità da non perdere sarà la partita dei Pnrr che prevede fondi ingenti per le aree interne del nostro Paese». Serve però avere le idee chiare per la Orrico e sopratutto una visione convincente come quella proposta appunto dalla coalizione “Alternativa per Acri”. «Le nostre sono liste pulite - ha detto l'eurodeputata Laura Ferrara - e sono contenta che il candidato sindaco abbia lanciato l’adesione al patto per la legalità. Ma oltre all’onestà, segnalo la competenza di tanti professionisti che hanno deciso di mettere a disposizione della città di Acri una proposta politica innovativa».

Luigino Vuono, coordinatore cittadino di Sinistra Italiana, ha invece sottolineato la «coerenza politica, la professionalità e il profilo di Angelo Cofone» che rappresentano la «garanzia che sigilla questa alleanza politica che si concretizza tra Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana».

