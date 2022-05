Rende, nell'elezione del segretario di circolo si cela il voto delle amministrative

Stamattina si terranno i Congressi Provinciale e di Circolo del Partito democratico, le votazioni si svolgeranno nella Biblioteca Civica di Quattromiglia in piazza Santo Sergio. Dalle ore 15:30 alle ore 21:30 sarà possibile effettuare le operazioni di voto per l'elezione del Segretario provinciale, dei delegati all'assemblea provinciale, del Segretario e del direttivo di Circolo di Rende.

La "partita" politica in città va certamente oltre la segreteria locale. In lizza l'assessore Annamaria Artese, il consigliere comunale di maggioranza Luigi Superbo e l'outsider Francesco Adamo. Il dibattito di questi giorni testimonia giustappunto la convinzione che subito dopo il congresso si possa dare il via alla vera campagna elettorale per le prossime amministrative. Pur se la scadenza naturale è fissata per il 2023, le possibili alleanze, le prospettive e le ideali collocazioni sono al vaglio degli addetti ai lavori. E di chi, anche, vuole spendersi in prima persona per la città. Ecco perché ad esempio la candidatura della Artese ha "scatenato" attenzioni particolari rispetto al solo e semplice Segretario di partito. Molti sono convinti che ciò possa rappresentare un primo propedeutico passo verso quella direzione. Che è la candidatura a sindaco di Rende, supportata a spada tratta dall'attuale primo cittadino, Marcello Manna.

