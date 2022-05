Pd Cosenza, larga vittoria di Vittorio Pecoraro. Sarà lui il segretario

Tutte le strade del Pd cosentino portano a Vittorio Pecoraro. Ieri a tarda sera mancavano ancora i risultati di alcuni centri importanti chiamati al voto per il congresso dem, ma appariva evidente per la segreteria provinciale la vittoria del vice presidente dell’Internazionale giovanile socialista. Nel fine settimana i congressi di circolo hanno eletto i delegati dell’assemblea provinciale cui spetterà il compito d’indicare prima il presidente e poi il segretario. In quest’ultimo caso, però, sarà solo una ratifica di quanto sancito dai congressi: cioè il candidato che ha portato a casa più delegati. E già ieri sera non c’era dubbi si trattasse di Pecoraro. Dei circa 2.500 tesserati che si sono recati al voto, il giovane dirigente ha ottenuto una percentuale attorno al 76%, con Tursi sopra il 20. Il leader di Controcorrente avrebbe vinto solo a Castrovillari, Roggiano e Aprigliano dove poteva contare sull’appoggio del sindaco Alessandro Porco. Il resto della provincia, almeno quella di cui ieri sera si conoscevano i risultati, ha premiato Pecoraro che oltre alla roccaforte cittadina è andato molto bene lungo Jonio e Tirreno, mentre Tursi s’è difeso nel Pollino e nell’Esaro.

