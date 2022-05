Amministrative a Paola, Tonino Cassano rinuncia a candidarsi

Tonino Cassano rinuncia a candidarsi a sindaco. Era stato a suo tempo indicato da Rbc, Riformatori, Rinascita Paolana e Pd. Cassano che si era preso un po’ di tempo per decidere, nello sciogliere le riserve, ha rifiutato l’investitura.

Era del resto nell’aria. Sarebbero sorti negli ultimi giorni problemi nella coalizione e in particolare con il Pd che adesso potrebbe a sorpresa puntare sul nominativo di Graziano Di Natale. Rischia di sfaldarsi la coalizione di centrosinistra a pochi giorni dalla presentazione delle liste. E quei quattro gruppi che erano in procinto di correre insieme potrebbero tutti prendere strade diverse. Un vero e proprio terremoto potrebbe scuotere la politica locale. Da chiarire se davvero Di Natale deciderà di tentare la scalata a palazzo di città. E soprattutto a parte il Pd chi lo seguirà.

