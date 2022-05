Rende, Manna si “prende” anche il Pd ma la maggioranza perde pezzi

Tutti i pronostici della viglia sono stati rispettati. Annamaria Artese, attuale assessore in carica, e Luigi Superbo, capogruppo del Misto ma eletto in maggioranza, si sfideranno in una sorta di ballottaggio. Saranno infatti i 14 delegati a decretare e scegliere il neo segretario del circolo locale del Pd. Sette sono appannaggio della Artese che ha racimolato 83 preferenze; 5 a favore di Superbo con 64 voti ottenuti e 2 con Francesco Adamo che ha raccolto 31 preferenze. Su 220 tessere effettuate, sono andati al voto 179 iscritti. Per una manciata di voti la Artese non è riuscita nell’impresa di vincere al primo turno. Resta ad ogni modo lo scontro in maggioranza che, stamattina, detonerà con il passaggio all’opposizione di Superbo. E non si escludono ulteriori colpi di scena nonostante la dichiarazione diplomatica di Manna: «L’amministrazione, in ogni caso, sarà rappresentata all’interno del partito». In gioco c’è soprattutto l’eredità di Manna. Artese potrebbe auspicare la candidatura a sindaco. Ricoprendo un ruolo importante, la strada diverrebbe più praticabile. Tant’è vero che i primi commenti, su questa falsa riga, giungono dal Laboratorio civico espressione di Manna e Artese.

