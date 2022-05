Congresso Pd a Cosenza, Maria Locanto in prima fila per la presidenza

Il nuovo corso del Pd cosentino targato Vittorio Pecoraro riparte dall’elezione del presidente dell’assemblea provinciale scelta lo scorso fine settimana dai congressi dei circoli. Già dopo la vittoria, domenica sera, il vice presidente dell’internazionale giovanile socialista ha anticipato la volontà di cercare l’intesa su un nome condivido, escludendo però l’ipotesi Tursi. Non ci sono indicazioni ufficiali, ma guadagna spazio il nome dell’ex sub commissaria provinciale Maria Locanto per il ruolo di garanzia alla guida dell’assemblea. Una scelta difficilmente condivisibile dal gruppo Tursi.

Non è stata eletta poiché non candidabile in quanto membro della commissione congressuale, ma per lo stesso motivo è membro di diritto dell’assemblea provinciale che dovrà eleggere anche la direzione (il numero dei componenti lo deciderà il neo segretario) e la commissione di garanzia. L’assemblea si riunirà sabato 21.

