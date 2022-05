Paola: Emira Ciodaro presenta le 5 liste. Molti giovani e quota rosa

La fine dei giochi è adesso vicina. Entro sabato mattina dovranno essere presentate le squadre di quelle che saranno le coalizioni che si contenderanno il Comune di Paola. Giochi che nelle ultime ore hanno coinvolto quasi tutte le squadre politiche.

E Roberto Perrotta potrebbe anche non accettare l’invito a candidarsi. L’indecisione sembra farla da padrona. Solo Paolo Alampi e Emira Ciodaro sono per adesso certi di scendere in campo. Proprio Ciodaro annuncia, dopo un lungo e laborioso percorso interlocutorio e una fase di serrato confronto programmatico, la nascita di una nuova coalizione civica, “La Paola che non ti aspetti”. «Manifesto - afferma - tutta la mia personale soddisfazione per il risultato raggiunto. Intendo esprimere la mia gratitudine ai tanti amici e concittadini che hanno voluto onorarmi riponendo nella mia persona la loro fiducia. Onorata della stima che mi è stata manifestata dai rappresentanti delle varie forze politiche e civiche che hanno deciso di affiancarmi in questa avventura che ci porterà, grazie al consenso delle elettrici e degli elettori, alla guida del governo cittadino».

Cinque le liste in campo: “Forza Paola domani”, “La mia Paola”, “Si amo Paola”, “Paola cuore azzurro” e Progetto democratico”: «Sono molto rappresentative. I candidati provengono da tutti i settori della società, dal mondo delle professioni a quello dell’impresa. Sono soddisfatta della presenza di tantissimi giovani e molte donne» dice la Ciodaro che ha un programma ambizioso.

