La ministra Dadone fa tappa a Cosenza: “Non lasceremo soli i giovani”

Il Neet Working Tour, l’iniziativa promossa dalla ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone in stretta sinergia con l’Agenzia nazionale per i giovani, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e Carta giovani nazionale, ha fatto tappa in Piazza dei Bruzi, con il truck parcheggiato nel piazzale sotto al municipio. Cosenza è stata inserita tra le tappe del viaggio partito da Torino e che si concluderà nei prossimi giorni a Palermo. Presente per l’occasione la ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone.

«Il tour è una vera e propria campagna informativa itinerante che è rivolta appunto ai Neet (Not in Education, Employment or Training), i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. L’iniziativa - ha spiegato la ministra Dadone – rientra nel piano strategico di emersione e orientamento dei giovani inattivi ed è nata con l’intento di tornare nelle piazze per dialogare con i giovani, fare rete e provare a parlare di lavoro in maniera differente».

