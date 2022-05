Nomina degli scrutatori, è bagarre. La Rende: “Si prediliga il sorteggio”

Da non scartare l’ipotesi di una riunione di maggioranza prima di sabato, ma i tempi risultano alquanto ristretti e l’appello lanciato da più parti potrebbe rimanere lettera morta. Oggetto del contendere la nomina degli scrutatori in vista del referendum sulla riforma della giustizia in programma il prossimo 12 giugno, che scatterà in contemporanea, almeno a queste latitudini, con le consultazioni comunali in numerosi centri del vasto territorio cosentino.

E non mancano le polemiche politiche a Palazzo dei Bruzi, tutte interne alla squadra del sindaco, Franz Caruso, divisa tra favorevoli (pochi) all’indicazione diretta degli scrutatori, comunque consentita dalla legge, e contrari (molti) secondo i quali bisognerebbe attenersi al principio del buon senso, prediligendo la strada del sorteggio. Ne è fortemente convinta, per esempio, il consigliere comunale, Bianca Rende, pronta a sottolineare come tale indirizzo rappresenterebbe «un banco di prova importante per la nuova amministrazione, in quanto dimostrerebbe la reale volontà di voltare pagina rispetto alle pratiche del passato».

Ma perché sabato? Poiché giorno 21 è convocata proprio la Commissione elettorale e in quella circostanza i componenti dell’organismo dovranno necessariamente esprimersi nel merito. Ne fanno parte quattro componenti della massima istituzione cittadina, tre afferenti alla coalizione che guida il Municipio, e uno riconducibile alla minoranza.

