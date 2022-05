Porto di Cetraro, arrivano i fondi per eliminare la sabbia che ostruisce l'imboccatura

È stato pubblicato il decreto che assegna al Comune tirrenico un contributo di 100 mila euro per eliminare la sabbia che ostruisce l’imboccatura del porto. “Avevamo preso l’impegno di dedicare il nostro tempo a risolvere questa annosa questione - ha commentato il sindaco Ermanno Cennamo - Chi amministra la cosa pubblica ha il dovere morale, etico e civile nei confronti della comunità. Abbiamo ascoltato le proposte e messo in campo iniziative utili per arrivare a soluzioni efficaci e certe. Abbiamo incontrato, grazie alla continua interlocuzione e al rapporto istituzionale, il presidente della giunta regionale per prospettargli tutta la nostra preoccupazione. Abbiamo ascoltato le giuste esigenze dei pescatori e detto loro di avere fiducia. Con la registrazione del decreto regionale arriva a compimento il percorso iniziato qualche mese addietro e nei prossimi giorni procederemo speditamente a liberare l’imboccatura del porto”.

“Tutto ciò - ha aggiunto Cennamo - si realizza grazie alla determinazione del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore al turismo Fausto Orsomarso, che riconoscono l’importanza strategica del nostro fiore all’occhiello. Domani, sarà il giorno di una nuova e importante comunicazione che riguarderà tutto il nostro litorale costiero. Oggi, godiamoci questo risultato e costruiamo insieme i percorsi idonei a rilanciare lo sviluppo economico e sociale della nostra città, che può guardare al futuro con gli occhi della speranza e della convinzione che le difficoltà possono e devono essere superate dall’impegno collettivo, condizione indispensabile per una sana convivenza civile”.

