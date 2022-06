Tassa rifiuti a Castrovillari, gli sconti arrivano anche al 50%

Non solo aumenti nel futuro dei tributi previsti per lo smaltimento dei rifiuti. L'Amministrazione comunale, infatti, ha predisposto una serie di sconti che andranno ad agevolare alcune particolari categorie commerciali e utenze domestiche. Il sistema è stato spiegato all'ultimo consiglio comunale dall'assessore all'Ambiente, Pasquale Pace. È prevista, difatti, una riduzione del 30%, per la sola quota variabile del tributo, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico; riduzione fino al 50%, per la sola quota variabile del tributo, alle utenze non domestiche, calcolata con riferimento alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo; riduzione del 30%, per la sola quota variabile del tributo, per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale. Inoltre i nuclei familiari in cui sono presenti componenti, con età inferiore ai 30 anni, calcolata alla data 31.01.2022, e domiciliati in altri Comuni per motivi di studio, il calcolo della parte variabile della tariffa non terrà conto di tali componenti.

