Cosenza, accelerata sul nuovo ospedale: ieri l’ok dell’esecutivo Caruso

Al vertice di maggioranza dei giorni scorsi è seguita la riunione di ieri della giunta. Un ulteriore passaggio verso l’approvazione della delibera riguardante la costruzione del nuovo ospedale cittadino, atteso che l’ultima parola tocca al Consiglio comunale, in procinto di essere convocato da qui a breve, si suppone il prossimo 21 giugno. O giù di lì.

L’iter è partito, insomma, e la scelta del luogo dove ubicarlo è ricaduta su Vaglio Lise, zona ritenuta la più adatta ad ospitare un presidio moderno e meglio attrezzato, capace di fornire le giuste risposte all’utenza. Dopotutto lo stesso sindaco, Franz Caruso, ha sempre caldeggiato tale ipotesi, inserendola tra gli argomenti fondanti del suo programma elettorale all’epoca in cui decise di puntare alla conquista di Palazzo dei Bruzi. Rispetto ad altri progetti, dunque, come quello teorizzato dall’allora inquilino del Municipio, Mario Occhiuto, l’amministrazione Caruso ha proseguito lungo un itinerario ampiamente tracciato e fortemente sponsorizzato anche dall’ex governatore calabrese, Mario Oliverio, rimasto convinto dell’idea che l’area indicata fosse la più idonea, facilmente raggiungibile e baricentrica. Il dibattito intorno al nosocomio non è mai scemato, incontrando posizioni diversificate messe sul piatto della bilancia da realtà contermini come Rende e Montalto Uffugo, anche nell’ottica della fusione tra Enti inseguendo l’obiettivo del comune unico.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata