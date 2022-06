A Paola il ballottaggio che divide anche la giunta regionale

La sfida a Paola sarà giocata anche a livello regionale e vedrà su sponde opposte gli assessori Gianluca Gallo e Fausto Orsomarso. Gallo appoggerà con convinzione Emira Ciodaro mentre Orsomarso sarà con Politano. Le manovre sono già iniziate e Orsomarso in particolare cercherà probabilmente di far da mediatore tra il grande escluso (Roberto Perrotta) e i big Graziano Di Natale-Maria Pia Serranò. L’obiettivo nemmeno tanto velato è quello di spostare i consensi del sindaco uscente verso Giovanni Politano. Perrotta potrebbe essere determinante sul voto, ma potrebbe non essere da meno anche Andrea Signorelli. Sul piatto ci sono in totale oltre 3.500 consensi che potrebbero spostarsi da un una parte all’altra. Una buona fetta di cittadini, come spesso accade, però rischia di non recarsi nemmeno alle urne nel turno di ballottaggio.

