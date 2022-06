Comunali a Paola, nessun collegamento ma Perrotta sceglie la Ciodaro

Nessun apparentamento ufficiale. Anche se la scadenza è in ogni caso fissata per oggi, entrambi i candidati al ballottaggio lo hanno escluso. Emira Ciodaro che ha totalizzato al primo turno 2.489 preferenze e Giovanni Politano che ha conseguito 2.323 voti si contendono i voti di coloro i quali sono rimasti fuori dalla contesa. L’afflusso alle urne sarà in ogni caso, come spesso accade, ridimensionato. Due dei tre candidati a sindaco esclusi lasceranno libertà di scelta. Non lo farà invece Roberto Perrotta che a quanto pare starebbe pensando di indirizzare le preferenze verso Emira Ciodaro. L’accordo potrebbe anche prevedere il coinvolgimento del vicesindaco uscente Marianna Saragò – eletta all’opposizione con Perrotta – che potrebbe andare a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio comunale in caso di vittoria di Ciodaro. Non è chiaro se poi Perrotta rimarrà tra i banchi dell’assise oppure si dimetterà. Nel caso entrerebbe Giovanni De Luca di Paola al Centro movimento che dovrebbe sostenere in buona parte anche Ciodaro. Altri candidati vicini a Perrotta tuttavia sosterranno Giovanni Politano.

