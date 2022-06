Tribunale di Corigliano Rossano, FdI chiede un confronto in Consiglio

Il partito di Fratelli d’Italia non si limita solo all’annuncio della necessità di coinvolgimento di tutti i partiti di centrodestra in previsione delle prossime elezioni amministrative del 2024, ma punta alla loro partecipazione concreta da subito anche sui principali temi che riguardano la città ed il territorio, a partire dalle iniziative a sostegno della proposta di legge al Parlamento, votata in Consiglio regionale della Calabria e da altre 7 regioni, che prevede la riorganizzazione della geografia giudiziaria e la riapertura del tribunale dell’allora città di Rossano.

A questo proposito, attraverso un documento del partito che nei giorni scorsi aveva organizzato l’iniziativa “Uniti per il Tribunale diamo giustizia al territorio”, è stata inoltrata formale richiesta, al Sindaco Flavio Stasi, al presidente del Consiglio comunale, Marinella Grillo, ai Capigruppo consiliare di convocazione di un Consiglio Comunale monotematico «al fine al fine ed allo scopo preciso di supportare la proposta di Legge approvata dal Consiglio Regionale della Calabria con all’o.d.g. “Proposta di legge al Parlamento recante: Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei Tribunali Ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 14 settembre 2011, n. 148)». Nello stesso documento si chiede al presidente del Consiglio Comunale, la convocazione della seduta consiliare aperta a tutti i partiti politici, ai sindaci ed alle amministrazioni comunali del comprensorio interessato, alle associazione di categoria ed alle sigle sindacali presenti sul territorio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata