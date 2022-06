Rende, gli azzurri accolgono Cuzzocrea e Luigi Superbo difende la Artese

Ancora una volta la geografia politica, anche all'interno del Consiglio comunale, muta celermente. Dopo i cambi di "casacca" delle settimane scorse arriva la novità in casa Forza Italia. Il consigliere comunale Andrea Cuzzocrea ha ufficialmente aderito al partito di Occhiuto e Gallo. Lo rende noto il coordinamento provinciale degli azzurri, salutando "con soddisfazione" l’avvenuta iscrizione del consigliere comunale rendese al movimento forzista.

«Andrea Cuzzocrea ha già ricoperto la carica di consigliere provinciale ed è stato candidato nella lista di Forza Italia alle ultime elezioni regionali, condividendo questo importante progetto di rilancio della Calabria che è stato messo in campo del Presidente Occhiuto, dalla Giunta e dal Consiglio regionale», si legge in una nota. «Grazie anche al buon lavoro svolto in questi mesi dal nostro referente cittadino Eugenio Aceto – dice il coordinatore provinciale di FI, Gianluca Gallo – possiamo oggi dar conto di una scelta, quella di Cuzzocrea, che ci riempie di orgoglio: l’adesione al partito di uno stimato professionista, le cui capacità e competenze umane, professionali e politiche sono universalmente note, riconosciute ed apprezzate, rappresenta un ulteriore passo in direzione del radicamento territoriale. Al tempo stesso, costituisce un sostegno importante nel percorso di costruzione di un’area moderata e liberale perno della coalizione di centrodestra». Aggiunge Gallo.

