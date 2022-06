Cetraro, sarà consegnata alla comunità la chiesa del Borgo San Marco

Il 15 luglio sarà consegnata la chiesa alla comunità del Borgo San Marco. L'annuncio è del sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo. "Come già anticipato dal Parroco Don Loris Sbarra, consegneremo alla comunità quello spazio di culto atteso da troppi anni. Un percorso tortuoso - ha proseguito Cennamo - che arriva a compimento dopo mesi di incontri, sopralluoghi e tanta determinazione. Stamattina il responsabile del settore ha incontrato il progettista che, solo nella giornata di ieri, ha consegnato l’incartamento sulla chiusura dei lavori. Superate le pratiche burocratiche, la ditta smonterà la recinzione di sicurezza e si procederà speditamente, con gli operai comunali, alla pulizia del piazzale. L’area esterna sarà rustica come previsto dal capitolato speciale d’appalto. Subito dopo l’inaugurazione procederemo alla realizzazione di una piazza funzionale, alla pavimentazione del Sacrato ed alla realizzazione dei percorsi. Utilizzeremo le risorse dell’ente e quelle concesse straordinariamente dalla Diocesi per volontà del Suo Vescovo. La comunità - ha concluso il sindaco - si tenga pronta per questa grande festa che attendeva con trepidante attesa".

