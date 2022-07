Cassano, il bilancio di previsione passa l’esame tra le contestazioni dell’opposizione

Il consiglio comunale ha approvato il Dup e il bilancio di previsione.

Passano a maggioranza, dunque, con 11 voti a favore e 6 contrari, sia il Documento unico di programmazione che lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2024, che nei giorni precedenti erano stati licenziati dall’organo esecutivo.

Sui temi in discussione, il Dup, che esplica e sviluppa gli interventi e il Bilancio preventivo che finanzia e rende possibile la loro realizzazione, ha tenuto un’unica corposa e circostanziata relazione il vicesindaco e assessore al bilancio e finanze, Antonino Mungo.

«Un bilancio – è stato sottolineato nel corso dell’esposizione – che diventa sempre più dinamico e pronto a cogliere e ad adeguarsi ai molteplici input che non provengono soltanto dalla legge di bilancio ma da programmi – ha avuto modo di spiegare l’assessore Antonino Mungo – di investimenti e riforme epocali come ad esempio il Pnrr».

«Il lavoro dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Papasso, con la predisposizione del bilancio di previsione portato all’esame del consiglio, che ha ricevuto il parere favorevole dell’organo di revisione non si ferma – ha affermato in conclusione l’assessore Mungo – a rispondere solo alle sfide “contabili” del prossimo triennio, ma – ha avuto modo di spiegare il responsabile politico del settore economico del Municipio – mintende rispondere a domande “epocali” per le generazioni future».

