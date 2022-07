Paola, i nodi da sciogliere entro fine mese: conto consuntivo e assessore al Bilancio

C’è da approvare il conto consuntivo entro fine mese. Anche il prefetto ha adesso sollecitato l’ente a espletare l’adempimento in quanto i termini sono abbondantemente scaduti. L’Amministrazione uscente ricordiamo che non vi ha provveduto e pertanto sarà adesso cura della subentrante assolvere all’incombenza. Troppo poco tempo a disposizione per farne uno strumento politico-amministrativo dell’era Politano. Subito dopo o in concomitanza dovrà essere portato all’attenzione dell’assise pure il bilancio di previsione.

Inutile dire che servirebbe alla nascente Amministrazione una specifica figura tecnica. I nomi che si fanno e che potrebbero essere adatti sono tre: Francesca Sbano - che entrerebbe in quota Pd - o uno in alternativa tra Pasquale Filella e Alessandra Sganga che nel caso sarebbero esponenti di riferimento del sindaco. Il sindaco molto probabilmente chiuderà il cerchio della giunta domani.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata