Paola, rischia di slittare la nomina della giunta

La nomina della Giunta rischia di slittare ancora. E rischia di arrivare a cavallo o subito dopo il Consiglio comunale convocato per giovedì prossimo.

È una delle eventualità che potrebbe verificarsi a meno che il nuovo sindaco di Paola, Giovanni Politano, non accorci i tempi presentando la squadra al completo già martedì prossimo. Il nodo da sciogliere sarebbe in particolare sul vicesindaco. Mentre per il quinto assessore – ognuna delle quattro liste ne avrebbe uno – si lascerebbe spazio alle scelte del primo cittadino. Qualcuno – da quanto si è appreso – vorrebbe non correre rischi e nominare prima in assise il presidente del consiglio comunale e quindi il vicepresidente. Un modo per ancorare alcune scelte in maniera definitiva e non lasciare spazio a fraintendimenti. Poi quindi successivamente avverrebbero le nomine in Giunta.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata