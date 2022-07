Paola, dopo due giorni di scontri e tensioni c’è l’accordo

Dopo due giorni di passione l’accordo di maggioranza per la designazione dei posti in Giunta è stato perfezionato solo ieri pomeriggio. Le ultime riunioni avevano rischiato di rivoluzionare la mappa del potere a causa di frizioni e incomprensioni.

L’avvicendamento alla fine sarà uno solo. Le contrapposizioni tra gruppi e sindaco hanno fatto slittare le nomine. Sarebbero sorti problemi in particolare per l’assessore di fiducia del sindaco, Pasquale Filella. A riguardo i due consiglieri comunali Stefania Mirafiori e Alessio Samà hanno puntato i piedi lamentando la mancata rappresentanza del gruppo “Insieme” nell’Esecutivo.

E così la soluzione è stata quella di rinunciare a Filella, nominando assessore Mirafiori. La consigliera che avrà le deleghe alla pubblica istruzione, forestazione e rapporti con Comitati di quartiere e Santuario, sarà quindi la rappresentante del gruppo politico. Nel caso contrario Politano avrebbe potuto avere qualche problema già a partire dalla prima assise in programma oggi. Ma andiamo alle altre deleghe e designazioni degli assessori. Partiamo dalla conferma con la presidenza del Consiglio Comunale che dovrebbe essere affidata a Mattia Marzullo di Orizzonte Paola che sarà da eleggere nell’assise di oggi.

