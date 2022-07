Nuovo cimitero urbano di Rende, polemica politica furente

Sul cimitero la diatriba politica non conosce soste. “L’amministrazione Manna persiste nella sua strategia di privatizzare beni e servizi pubblici. Dopo il tentativo fallito di realizzare un nuovo cimitero tra i castagni al confine con San Fili, con un project financing che avrebbe affidato la gestione dei relativi servizi ad un privato, pensavamo che il Sindaco Manna fosse rinsavito e avesse abbandonato questa idea sbagliatissima”, scrivono dalla Federazione riformista. Ed, invece, no. “Manna- per la Fed - continua a proporre soluzioni contrarie agli interessi della collettività”. Da un lato, spiegano, "si adagia ed accoglie la nostra proposta di ampliare il vecchio cimitero del centro storico; proposta da noi avanzata da almeno due anni e che se,tempestivamente accolta, avrebbe evitato la vergogna, tuttora attuale, di centinaia di bare in attesa di sepoltura, con grave disagio e giustificata rabbia dei parenti dei defunti". Dall’altro lato, "continua la deriva privatistica di un’amministrazione comunale che adesso pensa di ampliare il vecchio/storico cimitero attraverso la solita procedura del project financing di iniziativa privata, per affidare il servizio a qualche imprenditore del settore e che, dopo innumerevoli giri di valzer, pretenderebbe addirittura di rappresentare ciò che resta della sinistra". Quindi l'accusa: "sarebbe proprio il caso di compiere un atto estremo di responsabilità, ponendo fine ad una impressionante sequela di atti dannosi per la nostra città".

