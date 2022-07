Patrimonio edilizio locale di Castrovillari, favorita la politica del riuso

C'è l'avviso per la rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili privati da valorizzare, anche di elevato valore storico-culturale ricompresi in una qualità paesaggistica ed ambientale, ma anche per il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi nonché della dotazione di servizi delle infrastrutture guardando al loro recupero attraverso indagini conoscitive e attività che consentano pure utilizzi temporanei.

Con queste ragioni l’Amministrazione comunale targata Lo Polito, grazie al Dipartimento Tecnico-Settore Pianificazione del Territorio e Tutela Ambientale dell’Ente, ha prodotto un avviso di manifestazione di interesse per la segnalazione di stabili da includere nella mappatura degli immobili dismessi e disponibili per realizzare quelle politiche di riuso attraverso ricognizioni che hanno come attenzione primaria il centro storico della città con le sue diversificate necessità ed offerte potenziali alle nuove esigenze di sostenibilità delle residenzialità. Il nome del progetto che dà il senso all’articolata azione di “Recupero e Mappatura Immobili Dismessi o Abbandonati” ed è stato tratto da un celebre re della Frigia (regione storica dell'Asia Minore). Immagine che vuol dare l’idea rivalutativa che si intende imprimere al patrimonio esistente e per programmare interventi di rigenerazione urbana a cui da tempo è votata l’Amministrazione come sottolinea la stessa nel dare le ragioni di questo ulteriore impegno. Per segnalare un immobile è necessario compilare il modulo che si può rilevare nel bando pubblicato sul sito dell’ente.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata