Cosenza, l’iniziativa di Loizzo sulla città unica spiazza e fa infuriare gli avversari

Il contropiede della capogruppo. Simona Loizzo spiazza amici e avversari presentando in Consiglio regionale la proposta di legge per la creazione di una città unica Cosenza-Rende. Ora saranno le Commissioni competenti a occuparsene in vista di un possibile referendum popolare. L’esponente leghista rompe il paludoso rituale dei convegni e azzera la noiosa routine degli sterili dibattiti sulla creazione dell’area urbana, compiendo per la prima volta un atto concreto di valenza sia politica che amministrativa. E se c’è un talento che alla Loizzo va riconosciuto è quello del coraggio. In questa come in altre occasioni, la salviniana preme sull’acceleratore e costringe tutti a rincorrerla.

E così i capigruppo della maggioranza di centrosinistra a Palazzo dei Bruzi firmano un documento unitario per contestare l’iniziativa. Francesco Alimena, Ivan Commodaro, Raffaele Fuorivia, Francesco Gigliotti e Daniela Puzzo parlano di «una trovata propagandistica» bollando un eventuale referendum come «una fuga in avanti che non faciliterebbe ma ritarderebbe la realizzazione della nuova città».

