Il deficit delle casse ingessa tutte le attività del Comune di Paola

Non è stato ancora convocato il Consiglio comunale per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione. I termini per entrambi - a meno di ulteriori proroghe - sono scaduti. Paradossalmente l’amministrazione comunale potrebbe procedere prima all’approvazione di quello di previsione e poi successivamente al consuntivo ereditato dalla precedete giunta che potrà poi rettificare. In ogni caso c’è attenzione a riguardo dello stato delle casse dell’ente. Com’è noto il Comune di Paola si trova in situazione di deficit strutturale. Potrebbe essere questo il motivo per il quale non si è proceduto nonostante il fabbisogno all’assunzione dei quattro operatori di polizia municipale che sono risultati vincitori del concorso. E naturalmente anche per tale motivo il sindaco non è riuscito ancora a formare un suo personale ufficio staff. In tal modo Politano avrebbe potuto essere coadiuvato da esterni di fiducia per fare i primi importanti passi da “novello” amministratore.

