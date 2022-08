Proposta di legge sulla “città unica”, a Rende pronto un comitato contro la fusione

La città unica si farà? Il dibattito è avviato da tempo ma, oltre il Campagnano, c’è anche chi non è per nulla convinto che sia la scelta giusta. Mario Bartucci, ad esempio, ex vicepresidente della Provincia, ed oggi membro dell’associazione “Rendel’idea” annuncia addirittura un comitato per “il no alla città unica Cosenza-Rende”.

«Un argomento di tale importanza – asserisce – fortemente divisivo e di tensione tra le comunità interessate, non può essere trattato in maniera estemporanea per mera propaganda politica. È nostra intenzione, come associazione, costituire un Comitato per il no a tale progetto al fine di rappresentare il nostro dissenso nelle sedi istituzionali e nelle piazze spiegandone le ragioni», scrive ancora Bartucci. Quali sono? «Il nostro sistema Paese si basa sulla rete dei Municipi d'Italia che sono le strutture istituzionali più vicine ai cittadini”, afferma. Pertanto, “dar vita a grandi aggregazioni renderebbe ancora più problematico il rapporto con i cittadini allontanandoli sempre più dalla politica», il pensiero dell’associazione e di Bartucci.

