Rende: ok al bilancio di previsione, ma la minoranza è critica

«Un consiglio comunale che sancisce l’operatività della nostra amministrazione che, nelle emergenze, lavora senza sosta e soprattutto senza far peso alle sterili polemiche. La nostra è una politica che va ai contenuti, al confronto aperto. La politica non conosce vacanza», parole e pensieri di Marcello Manna.

Ieri mattina, in pieno clima vacanziero, si è approvato, in Aula, il Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024. L’assessore al ramo, Fabrizio Totera, ha lavorato sodo nelle ultime settimane per giungere ad un risultato politico ed amministrativo che ha raccolto i voti ed i consensi dei colleghi di maggioranza. In sintesi il primo importante passo verso l’attesa fine del predissesto dell’ente. È certamente un documento contabile viziato dai mille problemi dell’ente e dalle difficoltà del comune rendese. Ma gli amministratori hanno lasciato trasparire ottimismo. Il primo cittadino ha poi sottolineato come: «questa amministrazione comunale lavora alacremente e con continuità: proprio ieri abbiamo approvato l’innovativo progetto di illuminazione che non solo proietta la nostra città nel futuro, ma ci porterà ad un risparmio dell’ottanta per cento. Questo bilancio è il frutto del nostro impegno, un vero e proprio miracolo in questi tempi di crisi per i nostri comuni. È un bilancio malato perché c’è stata una malattia che abbiamo ereditato, non è imputabile a questa amministrazione.

