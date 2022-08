Guccione ‘scivola’ al terzo posto nel listino: “Scottato, ma onorerò il mio impegno col Pd”

«Ho inteso la mia militanza politica senza mai guardare a interessi personali o a singole ambizioni. Ho lottato contro ogni forma di trasversalismo e combattuto battaglie, in particolare sulla Sanità, per l'interesse del territorio e dei cittadini. Le mie scelte sono sempre state dettate dall’impegno e dalle sfide. Sfide a volte quasi impossibili, dalle quali non mi sono mai sottratto. Testimonianza ne è la mia disponibilità, nel 2016, alle elezioni amministrative di Cosenza quando, a 48 ore dalla presentazione delle liste, il candidato a sindaco di centrosinistra ha abbandonato il campo. Anche oggi, senza nascondere la mia amarezza e consapevole di aver subito un torto, non farò mancare il mio impegno e la mia mobilitazione per il PD. Combatterò senza risparmiarmi in questa difficile campagna elettorale da militante e candidato. Quando il Capitano smarrisce la rotta e rischia di portare la nave alla deriva, non è il tempo di abbandonarla ma di dare una mano a ritrovare la giusta rotta».

Lo afferma in una nota Carlo Guccione, già assessore e consigliere regionale della Calabria, candidato al terzo posto nella lista proporzionale per la Camera in Calabria, la cui accettazione era data in forse proprio per la posizione assegnatagli in lista dalla Direzione del Pd

