L’arrivo dei leader nazionali a Cosenza, dopo Salvini sbarca Meloni

La calata dei big. La campagna elettorale entra nella sua fase cruciale e i leader dei partiti in corsa per assumere la direzione del governi in Italia si presentano ai territori per intercettare il consenso popolare, convincere gli astensionisti ad andare alle urne e affermare la primazia numerica delle loro formazioni politiche.

Dopo Matteo Salvini, protagonista a Corigliano Rossano dell’apertura del giro nella nostra regione e sostenitore dell’elezione in Parlamento di Simona Loizzo, arriva adesso Giorgia Meloni. La responsabile nazionale di Fratelli d’Italia terrà un comizio stasera in piazza Kennedy per parlare dei progetti del suo partito non solo rispetto al governo del Paese ma, sopratutto, in relazione al Cosentino. La Meloni conta a queste latitudini su una presenza radicata e lancia la candidatura al senato di Fausto Orsomarso, assessore regionale al Turismo e suo amico dagli anni della militanza nelle formazioni giovanili di Alleanza Nazionale. Come Salvini pure la Meloni, accompagnata dai coordinatori provinciali e regionali del partito, Angelo Brutto e Wanda Ferro, presenterà i candidati nei collegi uninominali di Camera e Senato.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata