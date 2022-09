Paola, il bilancio dei cento giorni dell’amministrazione Politano

L’amministrazione comunale guidata da Giovanni Politano ha tagliato il fatidico traguardo dei cento giorni. Tra prospettive di rilancio, visione e idee di città si pone in mezzo l’atavica e irrisolta questione dei conti comunali. Ci saranno da approvare in poco tempo due bilanci. Il consuntivo innanzitutto per fine mese e poi il bilancio di previsione. Ci sarebbero sei milioni di euro di debiti fuori bilancio da ripianare. Questi i problemi principali problemi ai quali la Giunta dovrà rispondere – in considerazione dell’eredità in rosso trovata – nei mesi a venire.

I novanta giorni sono serviti a Politano per organizzare innanzitutto – anche se col ritardo dettato dall’insediamento avvenuto solo a metà luglio – la stagione estiva e poi successivamente la “macchina” amministrativa. Per il resto si è dato continuità a quei progetti avviati dalla precedente Giunta cercando di apportare anche correttivi.

