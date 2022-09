Piano rifiuti, lavoratori preoccupati: vertice a Cosenza. E il sindaco Caruso...

La maggiore preoccupazione dei sindacati sta tutta in alcune postille che sarebbero disseminate nel capitolato d’appalto. Per il resto hanno accolto di buon grado le parole del sindaco, Franz Caruso, rispetto al mantenimento dei posti di lavoro.

Sullo sfondo il bando di gara, già pubblicato, riferito alla gestione del nuovo piano dei rifiuti. Ebbene, l’inquilino del Municipio l’altra mattina ha ricevuto a Palazzo dei Bruzi le rappresentanze sindacali, appunto, nonché una delegazione di dipendenti di Ecologia Oggi, pronti, nei giorni scorsi, ad esprimere timori in merito alla salvaguardia occupazionale.

Durante l’incontro, avvenuto pure alla presenza del vicesindaco, Maria Pia Funaro, dell’assessore Pasquale Sconosciuto e del dirigente di settore, Giannino Ramundo, il primo cittadino ha ribadito, infatti, che la volontà dell’amministrazione comunale è quella di tutelare le maestranze. Secondo Caruso «la garanzia di ciò è data dal fatto che nel bando è inserita la clausola sociale per la salvaguardia del lavoro, per come previsto dalla legge, ed è fatto chiaro riferimento al Ccnl rispettando, quindi, tutti i crismi della legalità e della trasparenza. In questo contesto abbiamo previsto, addirittura, un miglioramento delle condizioni di lavoro, incrementando la qualità del servizio per la città».

